На сайте расположено множество коробок. Открывая коробку, вы получаете один из товаров, который можете заказать с доставкой до вашего почтового отделения.

Если выпавший товар вам не понравился, вы можете продать его обратно в магазин. Средства от продажи поступят сразу же на ваш баланс и вы можете еще открывать коробки.