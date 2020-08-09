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Как это работает?
№1. Как это работает?
На сайте расположено множество коробок. Открывая коробку, вы получаете один из товаров, который можете заказать с доставкой до вашего почтового отделения.
Если выпавший товар вам не понравился, вы можете продать его обратно в магазин. Средства от продажи поступят сразу же на ваш баланс и вы можете еще открывать коробки.
№2. Как открыть коробку и получить товар?
1. Пройдите регистрацию на сайте
2. Пополните баланс на сумму, необходимую для открытия коробки
3. Перейдите на страницу открытия коробки и нажмите кнопку «Открыть коробку»
4. С вашего баланса на сайте будет автоматически списана стоимость открытия коробки
5. Подождите, пока лента с товарами остановится на выпавшем вам товаре
6. Перейдите в личный кабинет, чтобы заказать доставку или продать товар обратно магазину
№3. Можно продать ненужный товар обратно в магазин?
Да. Если вам не понравился товар или у вас уже такой есть, вы можете его продать назад в магазин, нажав кнопку “Продать” в разделе “История покупок” на странице вашего профиля. После продажи товара деньги зачисляются на ваш баланс на сайте и вы можете дальше открывать коробки.
№4. Как пополнить баланс?
Зарегистрируйтесь на сайте или войдите в ваш личный кабинет, после чего нажмите на кнопку “Пополнить” в верхней части сайта, либо зайдите в раздел “Кабинет”, после чего нажмите “Пополнить счет” в левой части меню. Далее выберите удобный метод оплаты и подтвердите платеж. Средства поступят на баланс в течение 5 минут.
№5. Как заказать доставку товара?
Перейдите в ваш профиль и укажите адрес доставки. После чего перейдите в раздел “История покупок”, выберите нужный товар и нажмите кнопку “Заказать посылку”. Обратите внимание, что доставка осуществляется Почтой России до ближайшего к вам почтового отделения. Стоимость заказа посылки - 100 рублей.
№6. Сколько стоит доставка?
Стоимость доставки - 100 рублей. Доставка оплачивается при заказе посылки с вашего баланса на сайте.
№7. Как отследить посылку?
После отправки посылки с вашим товаром, в личном кабинете в разделе "История покупок" появится трек-код, по которому вы сможете отслеживать вашу посылку в любое время. В этом же разделе вы сможете посмотреть статусы заказа.
№8. В какие страны есть доставка?
Мы доставляем посылки по всему миру.
вы отпровляете посылки в латвию
Да
жми Общее и увидишь самую первую коробку
как ввести промокод
оплата только за доставку?
Да, оплата только за доставку.
Сколько стоит доставка?
Стоимость доставки 100 рублей
Это хороший сайт?