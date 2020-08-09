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    Отзывы

    вы отпровляете посылки в латвию

    Jelena Sprukule 5 часов назад

    Да

    Техническая поддержка 4 часа назад

    жми Общее и увидишь самую первую коробку

    Илья Суриков 4 часа назад

    как ввести промокод

    София Мисиюк 2 часа назад

    оплата только за доставку?

    Андрей Третьей 2 часа назад

    Да, оплата только за доставку.

    Техническая поддержка 3 часа назад

    Сколько стоит доставка?

    Виктория Костюшкина час назад

    Стоимость доставки 100 рублей

    Техническая поддержка 2 часа назад

    Это хороший сайт?

    Vova Balashov час назад
    Авторизация
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    Как это работает?

    №1. Как это работает?

    На сайте расположено множество коробок. Открывая коробку, вы получаете один из товаров, который можете заказать с доставкой до вашего почтового отделения.

    Если выпавший товар вам не понравился, вы можете продать его обратно в магазин. Средства от продажи поступят сразу же на ваш баланс и вы можете еще открывать коробки.

    №2. Как открыть коробку и получить товар?

    1. Пройдите регистрацию на сайте

    2. Пополните баланс на сумму, необходимую для открытия коробки

    3. Перейдите на страницу открытия коробки и нажмите кнопку «Открыть коробку»

    4. С вашего баланса на сайте будет автоматически списана стоимость открытия коробки

    5. Подождите, пока лента с товарами остановится на выпавшем вам товаре

    6. Перейдите в личный кабинет, чтобы заказать доставку или продать товар обратно магазину

    №3. Можно продать ненужный товар обратно в магазин?

    Да. Если вам не понравился товар или у вас уже такой есть, вы можете его продать назад в магазин, нажав кнопку “Продать” в разделе “История покупок” на странице вашего профиля. После продажи товара деньги зачисляются на ваш баланс на сайте и вы можете дальше открывать коробки.

    №4. Как пополнить баланс?

    Зарегистрируйтесь на сайте или войдите в ваш личный кабинет, после чего нажмите на кнопку “Пополнить” в верхней части сайта, либо зайдите в раздел “Кабинет”, после чего нажмите “Пополнить счет” в левой части меню. Далее выберите удобный метод оплаты и подтвердите платеж. Средства поступят на баланс в течение 5 минут.

    №5. Как заказать доставку товара?

    Перейдите в ваш профиль и укажите адрес доставки. После чего перейдите в раздел “История покупок”, выберите нужный товар и нажмите кнопку “Заказать посылку”. Обратите внимание, что доставка осуществляется Почтой России до ближайшего к вам почтового отделения. Стоимость заказа посылки - 100 рублей.

    №6. Сколько стоит доставка?

    Стоимость доставки - 100 рублей. Доставка оплачивается при заказе посылки с вашего баланса на сайте.

    №7. Как отследить посылку?

    После отправки посылки с вашим товаром, в личном кабинете в разделе "История покупок" появится трек-код, по которому вы сможете отслеживать вашу посылку в любое время. В этом же разделе вы сможете посмотреть статусы заказа.

    №8. В какие страны есть доставка?

    Мы доставляем посылки по всему миру.